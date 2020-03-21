В поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья загорелся склад завода гибкой упаковки. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен третий номер сложности.

Энергетика Нефть на торгах продолжает дорожать Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.

Общество WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Экономика В Минфине рассказали о росте ВВП России Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.

Экономика Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Общество Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Происшествия Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.

Наука Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Общество Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.

Экономика Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом» По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Единоборства Конор Макгрегор показал «избиение» коронавируса Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор изобразил избиение коронавируса.