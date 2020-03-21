Происшествия
КоммерсантъВ Подмосковье горит крупный склад
В поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья загорелся склад завода гибкой упаковки. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Московской области, площадь пожара составляет 60 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен третий номер сложности.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Вторую торговую сессию подряд продолжается рост мировых цен на нефть, пишет РИА Новости.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
В Минфине рассказали о росте ВВП России
Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Общество
Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса
На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Политика
На Украине ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На Украине в ближайшие дни ужесточат ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Происшествия
Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Единоборства
Конор Макгрегор показал «избиение» коронавируса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор изобразил избиение коронавируса.
Кино
Жителям Подмосковья рассказали, где бесплатно можно посмотреть кино во время карантина
Жителям Московской области рассказали, на каких сайтах можно посмотреть фильмы и сериалы во время изоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета по туризму.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал «блефом» лечение целительницы Джуны
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.