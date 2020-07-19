Происшествия
Российская газетаВ Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Как уточняет пресс-служба регионального ГСУ СК, вчера на подозрительный чемодан наткнулись грибники. Тело находилось недалеко от железнодорожной станции Радонеж на территории Сергиева Посада. На место немедленно прибыли оперативники.
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Футбол
Дмитрий Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК «Урал»
Дмитрий Парфенов подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Урал".
ТАСС Спорт 08:50
Футбол
Азар назвал первый сезон в «Реале» худшим в своей карьере
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар высказался по поводу своего первого сезона в составе нового клуба.
Нева Спорт 08:10
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Известия вчера в 17:42
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Армия и оружие
Погибший в Донбассе наемник из Эстонии снял свою смерть на видео
ФАН 17 июля в 08:51
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Политика
В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым
Чешская организация "Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), руководителем которой является знакомый отправленного под арест журналиста Ивана Сафронова, не получал от него никакой "запрещенной" информации, уведомил "Интерфаксу" PR-менеджер центра Игорь Суворов.
ЗакC.Ру 08:41
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РИА Новости 07:59
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Наука
Ученые смогли существенно замедлить процесс старения
Народные новости вчера в 08:56
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Армия и оружие
Движение «Азов» превратило Украину в маяк для неонацистов всего мира
Главным центром подготовки неонацистов на Украине португальское издание называет полк «Азов» (экстремистская структура, запрещена в РФ).
Военное обозрение 04:49
Футбол
Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Гаджеты
AMD показала, насколько видеокарты Navi быстрее аналогов NVIDIA
Как известно, в 2019-м назад на рынок вышли видеокарты AMD Navi, и потому теперь, спустя год, «красная» команда решила напомнить о себе.
Игромания.ру 04:49
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Здоровье
Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом
Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 08:38
Здоровье
В Гонконге ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила об ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в этом специальном административном районе КНР, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.
РИА Новости 08:32
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 103 человек
На 19 июля в Ростовской области у 11 419 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 271,8 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:55
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
Единоборства
Глава UFC высказался о супербое между Петром Яном и Дейвесоном Фигередо
Президент UFC, Дана Уайт, подвел итоги титульного матча между Дейвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидезом, в котором бразилец одержал доминирующую победу в первом раунде, а также оценил вероятность того, что организацию заинтересует супербой между чемпионами в наилегчайшем и легчайшем весе.
FightTime.ru 08:21
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Автоспорт
70 минут до старта: Комментарий Себастьяна Феттеля
Хочется верить, что наш гоночный темп позволит бороться с машинами Racing Point, хотя они едут очень быстро не только в гонке, но и в квалификации, как мы могли убедиться ещё в Австрии.
F1news.ru 08:00
Происшествия
Основной фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск
Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей – юриста Константина Свитнева.
Газета.Ru 07:26