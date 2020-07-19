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Происшествия На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 14

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