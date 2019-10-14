Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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Чемпионку Европы и мира по боксу избили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня10:10

Российскую чемпионку мира по боксу избил сосед

Московский Комсомолец09:14

В Московской области была избита чемпионка мира по боксу

Вести Подмосковья09:50

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

ТАСС09:19

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

РИА Новости09:56

В Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира

РЕН ТВ08:22

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Комсомольская правда06:00
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Волейбол

Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу

RT на русском 09:06
Политика

В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом

В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
Вести.Ru 09:55
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика

Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку

Народные новости 09:52
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Евросоюз на год продлил санкции против физических и юридических лиц, которые, как считает политическое объединение, причастны к применению или производству химического оружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
Газета.Ru 06:50
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта

Актуальные Новости 03:28
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

RT на русском вчера в 14:59
Футбол

Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
RT на русском 11:56
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции

Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Москва 24 вчера в 21:06
Политика

Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер

Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
Кино

Okko до конца года покажет пять сериалов собственного производства

Онлайн-кинотеатр Okko начал заниматься производством контента только в этом году.
Ведомости 09:02
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Киберспорт

Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск

Cyber.sports.ru 03:59
Кино

Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Политика

Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Происшествия

В Ростове автобус с людьми протаранил остановку

В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Шоу-бизнес

Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Общество

Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар»

Издатель журнала Forbes в России, компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.
Коммерсантъ 12:08
Энергетика

Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти

"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян

Lenta.ru 05:33
Общество

Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»

«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Армия и оружие

Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте

Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Армия и оружие

Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе

РИА Новости 10:43
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Софья Альбертовна Очигава
Российский боксёр
Российский профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
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