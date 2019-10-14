Происшествия
ИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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Волейбол
Сборная Бразилии досрочно выиграла Кубок мира по волейболу
RT на русском 09:06
Политика
В Саудовской Аравии Путина встретили салютом и кавалерийским эскортом
В королевском дворце Путина встретил духовой оркестр, который сыграл гимны Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия.
Вести.Ru 09:55
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Политика
Симоньян прокомментировала пост Трампа, процитировавшего Кириаку
Народные новости 09:52
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей
Евросоюз на год продлил санкции против физических и юридических лиц, которые, как считает политическое объединение, причастны к применению или производству химического оружия, сообщила пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.
Газета.Ru 06:50
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта
Актуальные Новости 03:28
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
RT на русском вчера в 14:59
Футбол
Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»
Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
RT на русском 11:56
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции
Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Москва 24 вчера в 21:06
Политика
Президент Ирана заявил о наличии видеозаписи ракетной атаки на танкер
Региональный соперник Ирана, Саудовская Аравия, заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на танкер.
ГЛАС.RU 11:03
Кино
Okko до конца года покажет пять сериалов собственного производства
Онлайн-кинотеатр Okko начал заниматься производством контента только в этом году.
Ведомости 09:02
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru 09:41
Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Политика
Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II
Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
РИА Новости 07:16
Происшествия
В Ростове автобус с людьми протаранил остановку
В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
Российская газета 10:23
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Общество
Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар»
Издатель журнала Forbes в России, компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.
Коммерсантъ 12:08
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
РБК 11:51
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04