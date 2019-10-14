Происшествия
ИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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с чего всё началось
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.ТАСС09:19
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Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM 13:36
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Политика
Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
RT на русском 16:13
Наука
Послушайте звуки подводного вулкана. Он выделяет газ в виде пузырей диаметром 230 метров!
Некоторые извержения вулкана поднимают пепел на высоту более 3 километров, они передвигаются на более чем 100 км. от него.
Хайтек 13:43
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Космос
Первый космический лифт появится к 2050 году
Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Футбол
Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
iReactor 14:28
Киберспорт
HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League
HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Теннис
Даниил Медведев стал победителем турнира серии Мастерс в Шанхае
Свою победу в Шанхае Медведев воспринял весьма сдержанно. Но после игры заявил, что нашел рецепт, как стать лучшим теннисистом планеты.
Эхо Москвы 04:04
Политика
«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум
Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия 14:09
Авто
В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
ТАСС 04:21
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Экономика
В России упали цены на аренду жилья
Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Гаджеты
Выпущен ноутбук с необычной клавиатурой совершенно нового типа
Американская компания Razer, производитель разного рода игровых устройств, выпустила ноутбук Razer Blade 15 Advanced, в котором применяется клавиатура совершенно нового типа.
Dgl.ru 16:08
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Футбол
Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Чемпионат 16:38
Экономика
Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года
Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 13:44
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Наука
Ученые выяснили, правда ли раньше было лучше
Авторы считают, что именно то, как и о чем люди говорят или пишут, отражает их уровень счастья.
Planet Today 15:31