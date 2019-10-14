В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.

с чего всё началось

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

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