Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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с чего всё началось

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.
ТАСС09:19

Подробнее о событии

В Подмосковье напали с ножом и избили чемпионку мира по боксу

Газета.Ru15:31

В Одинцово полицейские задержали нападавшего на женщину

Вести Подмосковья11:48

В Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира

РЕН ТВ08:22

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

РИА Новости09:56

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

ТАСС09:19

Чемпионку Европы и мира по боксу избили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня10:10

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Комсомольская правда06:00
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Политика

Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн

В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.
REGNUM 13:36
Киберспорт

Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times

Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Экономика

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

Запретные акции Согласно последней версии поправок, которые ЦБ обсуждал с рынком, инвесторы с накоплениями меньше 1,4 млн руб. (" особо защищаемые") потеряют доступ к иностранным ценным бумагам без листинга в России.
РБК 01:00
Политика

Трамп анонсировал санкции против Турции из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты введут санкции в отношении Турции из-за ситуации в Сирии.
RT на русском 16:13
Наука

Послушайте звуки подводного вулкана. Он выделяет газ в виде пузырей диаметром 230 метров!

Некоторые извержения вулкана поднимают пепел на высоту более 3 километров, они передвигаются на более чем 100 км. от него.
Хайтек 13:43
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Космос

Первый космический лифт появится к 2050 году

Космический лифт, придуманный сотрудниками Кембриджского и Колумбийского университетов, выглядит немного не так, как принято представлять.
Planet Today 07:56
Футбол

Украина в меньшинстве обыграла Португалию и вышла на Евро-2020

В понедельник, 14 октября, команда на своем поле обыграла сборную Португалии со счетом 2:1. В составе украинцев отличились нападающие Роман Яремчук (шестая минута) и Андрей Ярмоленко (27-я).
Lenta.ru 16:38
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
iReactor 14:28
Киберспорт

HellRaisers снялись с третьей карты против VP на Parimatch League

HellRaisers снялись с матча против Virtus.pro на третьей карте на Parimatch League.
Cyber.sports.ru 12:44
Теннис

Даниил Медведев стал победителем турнира серии Мастерс в Шанхае

Свою победу в Шанхае Медведев воспринял весьма сдержанно. Но после игры заявил, что нашел рецепт, как стать лучшим теннисистом планеты.
Эхо Москвы 04:04
Политика

«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум

Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия 14:09
Авто

В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari

В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Автоновости дня 02:54
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" дорожают на Московской бирже на 4,93%, до 1 991,6 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:10 мск.
ТАСС 04:21
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате

В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Экономика

В России упали цены на аренду жилья

Особенно выраженной тенденция оказалась в Казани и Челябинске — аренда жилья в этих городах подешевела на шесть процентов, до среднего уровня, соответственно, в 15,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика

У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:00
Гаджеты

Выпущен ноутбук с необычной клавиатурой совершенно нового типа

Американская компания Razer, производитель разного рода игровых устройств, выпустила ноутбук Razer Blade 15 Advanced, в котором применяется клавиатура совершенно нового типа.
Dgl.ru 16:08
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК 14:39
Футбол

Франция и Турция не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

В матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Н сборная Франции сыграла вничью с национальной командой Турции со счётом 1:1. Встреча состоялась в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».
Чемпионат 16:38
Экономика

Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

Резкий прыжок с 1,7% роста ВВП в 2020 году до 3,1% в 2021-м необоснованный и малообъяснимый, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании думского комитета по бюджету и налогам в понедельник, 14 октября.
РБК 12:13
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета 11:42
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 13:44
Футбол

«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Коммерсантъ 11:12
Наука

Ученые выяснили, правда ли раньше было лучше

Авторы считают, что именно то, как и о чем люди говорят или пишут, отражает их уровень счастья.
Planet Today 15:31
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Софья Альбертовна Очигава
Российский боксёр
Российский профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
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