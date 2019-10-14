Происшествия
ИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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с чего всё началось
В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.ТАСС09:19
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Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
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Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020
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После первого периода «Эвеланш» выигрывают у «Кэпиталз» со счётом 4:0. Помимо Задорова шайбы в составе «Колорадо» забросили Эрик Джонсон, Назем Кадри и Микко Рантанен.
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Объявлены лауреаты Букеровской премии
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Pravda.Ru 08:33
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Ридус 17:56
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США планирует настроить страны НАТО против Турции
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
РЕН ТВ 18:01
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Как отметили в ведомстве, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника.
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Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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