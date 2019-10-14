Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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с чего всё началось

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.
ТАСС09:19

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В Подмосковье напали с ножом и избили чемпионку мира по боксу

Газета.Ru15:31

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

ТАСС09:19

Чемпионку Европы и мира по боксу избили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня10:10

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

РИА Новости09:56

В Одинцово полицейские задержали нападавшего на женщину

Вести Подмосковья11:48

В Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира

РЕН ТВ08:22

В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

Комсомольская правда06:00
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Армия и оружие

Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции

Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Киберспорт

Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона

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Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Армия и оружие

Трамп: небольшое число американских военных останется в Сирии

По словам американского лидера Дональда Трампа, после вывода контингента США с севера Сирии, небольшое количество военнослужащих останется на юге страны.
Московский Комсомолец 16:38
Происшествия

Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой

Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Чхве Чжин Ри, известная как Солли, являлась членом известной корейской группы f(x), однако в 2015 году ушла из неё, чтобы сосредоточиться на актёрской карьере.
Газета Metro 12:26
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Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Ведомости 05:57
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
Газета.Ru 17:02
Хоккей

Задоров забил первый гол в сезоне, Ничушкин подрался

После первого периода «Эвеланш» выигрывают у «Кэпиталз» со счётом 4:0. Помимо Задорова шайбы в составе «Колорадо» забросили Эрик Джонсон, Назем Кадри и Микко Рантанен.
Чемпионат 17:55
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

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Единоборства

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

Lenta.ru 06:36
Кино

Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России

Life.ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Российские подлодки потребовали больше внимания ВМС США

ВМС США вынуждены уделять все больше внимания Атлантике, особенно - ее северной части, вблизи баз Северного флота РФ в Баренцевом море.
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Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Армия и оружие

США планирует настроить страны НАТО против Турции

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что собирается посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на следующей неделе.
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Общество

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Как отметили в ведомстве, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника.
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Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

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Газета.Ru 04:44
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Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
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В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

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Хорватский боец ММА лишился пальца во время уборки урожая

Хорватскому бойцу смешанных единоборств Зорану Доду отрезало палец комбайном при уборке урожая.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку соседку, выпавшую из окна

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Софья Альбертовна Очигава
Российский боксёр
Российский профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
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