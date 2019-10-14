Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как уточнил РИА Новости информированный источник, жертвой нападения стала двукратная чемпионка мира по боксу в легком весе, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Софья Очигава.
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Чемпионку Европы и мира по боксу избили в Подмосковье

Подмосковье Сегодня10:10

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

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В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу

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В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

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Российскую чемпионку мира по боксу избил сосед

Московский Комсомолец09:14

В Федерации бокса разбираются в инциденте с избиением чемпионки мира

РЕН ТВ08:22

В Московской области была избита чемпионка мира по боксу

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Софья Альбертовна Очигава
Российский боксёр
Российский профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
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