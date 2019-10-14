Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как уточнил РИА Новости информированный источник, жертвой нападения стала двукратная чемпионка мира по боксу в легком весе, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Софья Очигава.

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Армия и оружие Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Шоу-бизнес Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Авто Россиян предупредили об изменении транспортного налога Для легковушек стоимостью от 3 до 5 млн рублей будет применяться единый повышающий коэффициент, который составляет 1,1. Ранее он составлял 1,3 и 1,5. В системе расчета транспортного налога появились изменения, которые касаются организаций.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.

Политика Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.

Экономика Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд с требованием приостановить ICO (привлечение инвестиций в виде продажи виртуальных акций — токенов) компании, посчитав, что Telegram нарушил законы о ценных бумагах.

Авто Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России Проведя собственное исследование, эксперты сайта «Цена Авто» составили ТОП-10 самых доступных кросс-версий автомобилей в России.

Общество Какой будет погода в тот день, который определяет зиму Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.

Авто В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Политика Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией «Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.

Общество Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Могерини оценила план Пристайко по урегулированию на Украине Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами в Люксембурге "удовлетворительную картину" планов по решению конфликта в Донбассе и проведению реформ в стране, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Происшествия Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.

Энергетика Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.

Происшествия Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.