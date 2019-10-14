Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу
Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Как уточнил РИА Новости информированный источник, жертвой нападения стала двукратная чемпионка мира по боксу в легком весе, серебряный призер Олимпийских игр-2012 Софья Очигава.
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