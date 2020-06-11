Общество
РБКВ Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня
Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева. Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Московской области.
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с чего всё началось
Правительство Московской области утвердило план дальнейшего снятия ограничений, введенный ранее в регионе для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.Коммерсантъ14:27
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Губернатор подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Подмосковье
Подмосковье Сегодня14:59
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