с чего всё началось

Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева. Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Московской области.

В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня

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