Общество

РБКРБКВ Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня

Услуги каршеринга и такси станут доступны в Подмосковье без ограничений с 15 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева. Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Московской области.
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с чего всё началось
Правительство Московской области утвердило
 план дальнейшего снятия ограничений, введенный ранее в регионе для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
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В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ

РИА Новости15:18

Власти Подмосковья объявили о снятии большинства ограничений

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Губернатор подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Подмосковье

Подмосковье Сегодня14:59

Торговые центры Подмосковья откроют с 25 июня

Телеканал 360°14:53

В Подмосковье снимают часть ограничений – Постановление губернатора

ТРК Радонежье15:07

Торговые центры в Подмосковье откроются 25 июня

РИАМО15:01
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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32

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Происшествия

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Известия 07:27
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Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Ефремов остался свидетелем по делу о наркотиках

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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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Кино

Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года

Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
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Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
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30 лет назад Российская Федерация получила суверенитет — 12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенном статусе самой большой республики СССР.
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Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Врачи Диагностического центра бунтуют против руководства, срезавшего оклады в 3 раза

Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.
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«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры

"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

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В России начали принимать заказы на новый Land Rover Defender

Британская компаня Land Rover начала принимать заказы в России на новый внедорожник Defender в комплектациях SE и HSE.
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Гендиректор «Зенита» ответил на слова Федуна про арбитра Вилкова

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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«Наломал дров»: звезда «Кармелиты» откровенно о своей судьбе

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Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
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Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
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Самыми вдохновляющими людьми для россиян стали Путин и Навальный

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Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
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Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Путин присвоил начальнику полиции Петербурга звание генерал-майора

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