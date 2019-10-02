Происшествия

ИзвестияИзвестияГрузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области. Инцидент произошел в селе Тарасовское на улице Центральной, уточняет «РИА Новости».
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В Подмосковье грузовик раздавил выползшего на трассу крокодила

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В Подмосковье сбили крокодила

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