Происшествия
ИзвестияГрузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области. Инцидент произошел в селе Тарасовское на улице Центральной, уточняет «РИА Новости».
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Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Хоккей
Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
Газета.Ru 00:26
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в убийстве под Саратовом
Газета.Ru вчера в 04:48
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Здоровье
В России отзывают популярный препарат от язвы желудка
Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru вчера в 14:30
Авто
Водителям рассказали, надо ли зимой прогревать двигатель в машине
Российские автомобильные эксперты решили проверить, надо ли зимой перед поездкой прогревать двигатели машин.
МИР 24 01 октября в 06:54
Политика
Британия внесла поправки в санкции против России ради проекта по изучению Марса
Как подчёркивается в документе, это делается для отражения поправок, «разрешающих определённые виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов» в рамках программы по исследованию Марса.
RT на русском 00:01
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik вчера в 03:07
Транспорт
Юрий Трутнев доходчиво объяснил Гуменюку, на что тратить деньги
Восток-Медиа 00:12
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Происшествия
Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.
RT на русском вчера в 16:30
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Гаджеты
Microsoft представила смартфон и планшет с двумя экранами
Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке представила смартфон Surface Duo и планшет Surface Neo.
Дождь вчера в 16:23
Футбол
Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020
Телеканал 360° 30 сентября в 07:02
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Армия и оружие
В Минобороны Украины заявили о готовности к разведению сил в Донбассе
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах разведения войск в Петровском и Золотом.
Военное дело вчера в 23:03
Политика
Зеленский исключил проведение выборов в Донбассе в присутствии военных
Выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
RT на русском 01 октября в 12:32
Происшествия
Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой
Сиб.фм 01 октября в 08:00
Здоровье
Эндокринолог предупредила об опасности приема витаминов
«Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей», – добавила эндокринолог.
Татар-информ вчера в 02:32
Здоровье
Секреты долголетия раскрыл доктор Мясников
Соловей.Инфо вчера в 04:35
Авто
В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей
Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин еще в сентябре прошлого года, но торжество в честь этого события звезды устроили только сейчас.
StarHit.ru 30 сентября в 19:00