Происшествия
ИзвестияВ Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, сообщила официальный представитель ведомстве Ирина Волк.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, в которой ежемесячно производилось около 1,5 т синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Коммерсантъ00:56
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Шоу-бизнес
Игорь Верник срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Общество
Санкции оставят астронавтов США без МКС
Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Теннис
Рублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Политика
У здания парламента в Тбилиси вновь установлены палатки протестующих
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Футбол
Дания стала соперником сборной России на Евро-2020
Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Политика
Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину
Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
Экономика
Юлия Швакова намерена изменить закон о патентной системе в регионе
Как сообщила министр экономического развития Юлия Швакова, ряд изменений являются "техническими".
Армия и оружие
Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море
Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Спорт
Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России
Политика
Наталья Котова стала новой главой Челябинска
Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Еврокомиссия может запретить свинец, что поставит крест на биатлоне
Чиновники могут полностью исключить из списка разрешенных свинец, что практически поставит крест на биатлоне, сообщает NRK.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Армия и оружие
США полностью отказываются от турецких комплектующих для F-35
По словам генерала, планируется, что к марту следующего года производство самолета F-35 полностью перестанет зависеть от комплектующих, производимых в Турции.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Происшествия
В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов
Сотрудники правоохранительных органов проверят владельцев оружия из числа учащихся в средних и высших учебных заведениях после стрельбы в одном из колледжей Благовещенска.