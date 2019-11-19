с чего всё началось

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, сообщила официальный представитель ведомстве Ирина Волк.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Политика Протестующим нашли лагеря подготовки Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.

Общество Санкции оставят астронавтов США без МКС Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

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Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

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Экономика Сбербанк купит долю в Mail.ru Group В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".

Политика Поубавились симпатии россиян к Владимиру Путину Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.

Политика Наталья Котова стала новой главой Челябинска Депутаты во вторник на заседании избрали из трех кандидатов главу Челябинска, им стала временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.

Наука Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.