Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, сообщила официальный представитель ведомстве Ирина Волк.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, на которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила
 официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ00:56

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Под Серпуховом ликвидирована крупнейшая в России нарколаборатория

Вести.Ru00:00

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новостивчера в 23:05

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Lenta.ruвчера в 23:22

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

RT на русскомвчера в 23:21

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Комсомольская правдавчера в 23:12

МВД сообщило о ликвидации крупнейшей в России нарколаборатории

РБКвчера в 23:58

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию

ТАССвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

В Тбилиси митингующие вновь расставили палатки у здания парламента

РИА Новости 00:47
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
ТАСС вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
VSE42.RU вчера в 21:14
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Хоккей

НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Финансы

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Армия и оружие

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Известия вчера в 23:09
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Актуальные Новости 01:16
Армия и оружие

Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море

Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
ФАН 01:07
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере

Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
REGNUM 01:11
Армия и оружие

Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
REGNUM вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ

Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Piter.tv вчера в 13:23
Экономика

Центр ядерной медицины создают в Дагестане

В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
Это Кавказ 01:03
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.
Вести.Ru вчера в 05:51
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