с чего всё началось

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, сообщила официальный представитель ведомстве Ирина Волк.

Политика Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Политика Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Общество РЖД показали прототип нового плацкарта Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.