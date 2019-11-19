Происшествия
ИзвестияВ Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию
Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе. Она находилась на территории бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе, сообщила официальный представитель ведомстве Ирина Волк.
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с чего всё началось
В Серпуховском районе Московской области ликвидирована нароклаборатория, на которой ежемесячно производилось около 1,5 тонны синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Коммерсантъ00:56
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Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Происшествия
В Челябинске горит котельная около компрессорного завода
Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии
По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Политика
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко
Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Финансы
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Армия и оружие
Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля
На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
Армия и оружие
Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией
Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Армия и оружие
ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Армия и оружие
Более десяти военных кораблей РФ начали учения в Черном море
Россия приступила к проведению учений в Черном море, в котором задействованы более десяти кораблей и авиация.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Происшествия
Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Общество
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днём ракетных войск и артиллерии
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в РФ
Певица София Ротару возвращается в Россию не на заработки, сказал продюсер Иосиф Пригожин.
Экономика
Центр ядерной медицины создают в Дагестане
В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
Общество
Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России.