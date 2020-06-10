Общество
РИА НовостиВ Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Общество
Связанная с Мамутом компания подала в суд США на владельцев Nginx
Американская компания F5 Networks, ранее купившая Nginx, назвала претензии Lynwood беспочвенными.
Ведомости 11:00
Политика
NASCAR запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации»
Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) запретила использовать на гонках «флаг Конфедерации».
Sport24.ru 19:23
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
В США не увидели роста заболеваемости коронавирусом из-за протестов
Из-за массовых протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда не наблюдается увеличение уровня заболеваемости COVID-19, заявил 10 июня вице-президент США Майк Пенс.
Известия 19:01
Общество
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Гаджеты
Вышла публичная бета-версия Android 11
Первую публичную бета-версию Android 11 запустила компания Google.
ToDay News Ufa 19:26
Единоборства
Модель из Украины с 13-м размером груди дебютирует в ММА
Модель из Украины с 13-м размером груди Мила Кузнецова дебютирует в ММА.
HotGeo 07:01
Армия и оружие
Основной боевой аргумент Индии: на границу с КНР идут эшелоны Т-90
Индийская армия на фоне обострения ситуации на спорных территориях у озера Пангонг Цо наращивает парк основных боевых танков, находящихся на границе с Китаем в районе Гималаев.
Военное обозрение 19:50
Армия и оружие
Новые варианты БМП «Армата» и «Курганец» замечены на репетиции парада
В объективы фотокамер попал новый вариант боевой машины пехоты, созданной на средней платформе "Курганец-25".
Российская газета вчера в 07:24
Общество
В районе американского посольства в Багдаде упала ракета
В «зелёной зоне» иракской столицы Багдада недалеко от американского посольства упала ракета. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
RT на русском 18:12
Наука
Обнаружили предшественника Великой китайской стены
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Здоровье
В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах
На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Спорт
Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает, что тяжелую атлетику уберут из программы Олимпиады.
Коммерсантъ 15:18
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат 16:31
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Первый канал» закрыл задолженность перед Телевизионным техническим центром «Останкино» (ТТЦ) за 2019 год.
РБК 14:47
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Экономика
Акции Tesla рекордно подорожали
Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов.
Lenta.ru 11:48
Общество
В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты
Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Музыка
Денис Мацуев в честь юбилея выступит в двух онлайн-концертах
В первом концерте 13 июня представят свои выступления молодые музыканты из фонда "Новые имена", главой которого является Денис Мацуев, и основной темой этого концерта станет камерная классическая музыка, а во втором концерте-импровизации 14 июня прозвучат джазовые музыкальные произведения с участием джазменов Аркадием Шилклопером, Александром Зингером, Андреем Ивановым.
Ревизор.ру 08 июня в 10:21