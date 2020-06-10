Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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