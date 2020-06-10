Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

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