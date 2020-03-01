Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Во время буксировки одного из автомобилей порвался трос, он ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери.
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