Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Во время буксировки одного из автомобилей порвался трос, он ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери.
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Гонщик объяснил причину гибели россиянина с ребенком на Масленице

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СК начал проверку после гибели мужчины и его пятилетней дочки из-за обрыва автолебедки в Подмосковье

Агентство Москва07:45
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В инфекционной больнице №1 на Волоколамском шоссе в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус, у него взяли анализы.
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Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
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