Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. "На месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку произошедшего", — рассказали представители ведомства.

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