Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

Во время буксировки одного из автомобилей порвался трос, он ударил стоявших неподалеку девочку и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью. В СК по Московской области сообщили, что следователи в Ногинском городском округе выясняют обстоятельства смерти мужчины и его пятилетней дочери.
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