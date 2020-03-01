Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

По предварительным данным следствия, мужчина остановился, чтобы помочь застрявшему автомобилю. При использовании лебедки она оборвалась и трос отлетел в мужчину и ребенка. Как сообщил источник, в городе Электроугли в поле проводились соревнования по бездорожью "4х4".
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В Подмосковье погибли от удара автомобильным тросом мужчина и его пятилетняя дочь

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В Подмосковье начали проверку после гибели мужчины и ребенка

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СК начал проверку после гибели мужчины и его пятилетней дочки из-за обрыва автолебедки в Подмосковье

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Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
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«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
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Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

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Петербургский СКА разгромил подольский «Витязь» со счетом 6:1 в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
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Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло

В Италии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1694, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ТАСС.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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Более 15 000 мигрантов прорываются в Грецию. Ситуация на границе

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Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
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По информации telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
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Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
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