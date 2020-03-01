По предварительным данным следствия, мужчина остановился, чтобы помочь застрявшему автомобилю. При использовании лебедки она оборвалась и трос отлетел в мужчину и ребенка. Как сообщил источник, в городе Электроугли в поле проводились соревнования по бездорожью "4х4".

В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

Футбол Матч «Ростова» и «Ахмата» завершился вничью 20-ый тур РПЛ завершился на "Ахмат-Арене" в столице Чечни со счетом 1:1. Первый гол забили ростовчане — на 45-ой минуте забил Элдор Шомуров.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие В США показали модель нового гиперзвукового оружия Военные в США представили макет нового ракетного комплекса, который известен под названием Long Range Hypersonic Weapon – гиперзвуковое оружие дальнего действия.

Общество «Триколор» продолжит транслировать матчи КХЛ «Достигнута договоренность, согласно которой многомиллионная армия болельщиков может продолжать наслаждаться трансляциями матчей розыгрыша Кубка Гагарина», – говорится в сообщении КХЛ.

Происшествия Главного редактора Sputnik Турция освободили Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Италии резко возросло В Италии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 1694, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ТАСС.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.

Происшествия Российский футболист заболел коронавирусом По информации telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.