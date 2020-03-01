Происшествия
Газета.RuВ Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса
По предварительным данным следствия, мужчина остановился, чтобы помочь застрявшему автомобилю. При использовании лебедки она оборвалась и трос отлетел в мужчину и ребенка. Как сообщил источник, в городе Электроугли в поле проводились соревнования по бездорожью "4х4".
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Футбол
Матч «Ростова» и «Ахмата» завершился вничью
20-ый тур РПЛ завершился на "Ахмат-Арене" в столице Чечни со счетом 1:1. Первый гол забили ростовчане — на 45-ой минуте забил Элдор Шомуров.
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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
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Военные в США представили макет нового ракетного комплекса, который известен под названием Long Range Hypersonic Weapon – гиперзвуковое оружие дальнего действия.
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«Достигнута договоренность, согласно которой многомиллионная армия болельщиков может продолжать наслаждаться трансляциями матчей розыгрыша Кубка Гагарина», – говорится в сообщении КХЛ.
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
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Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
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Турция проведет военную операцию в Идлибе для сдерживания армии Асада
Турецкие силы проведут операцию "Щит весны" в сирийской провинции Идлиб для сдерживания сил правительства Башара Асада.
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СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Армия и оружие
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США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан
С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.
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Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Более 15 000 мигрантов прорываются в Грецию. Ситуация на границе
По меньшей мере 2 000 человек присоединились к потоку беженцев, скопившихся на сухопутной границе с Грецией утром, 1 марта, сообщает журналист AFP.
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Общество
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
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По информации telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.
Экономика
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Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.