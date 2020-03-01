Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. "На месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку произошедшего", — рассказали представители ведомства.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
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В результате обстрела со стороны украинских вооруженных формирований в субботу вечером в поселке Александровка на западной окраине Донецка было повреждено здание школы.
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Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
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Полиция задержала главного редактора Sputnik Турция
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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На 65-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Рубин» (0:0) арбитр Алексей Еськов ошибочно не показал вторую желтую карточку защитнику номинальных хозяев поля Адесойе Ойеволе и не удалил его с поля.
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Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
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В ближайшем будущем может произойти рождение нового формата "Большой пятерки" (G5) с участием РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Происшествия
СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве
Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
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На Нарвском пограничном пункте автомобиль, ехавший со стороны России, протаранил ворота и оказался в Эстонии.
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В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
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Почти 46% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, около 46% заразившихся коронавирусом в Китае вылечились.
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