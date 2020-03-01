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РИА НовостиВ Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. "На месте работают сотрудники полиции, которые проводят проверку произошедшего", — рассказали представители ведомства.
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