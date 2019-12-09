Происшествия

ТАССТАССВ Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ. Происшествие произошло ночью 8 декабря, но о нем стало известно только сегодня.
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В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

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Дело возбудили против мужчины, застрелившего соседку через окно в Ступино

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Пьяный спасатель в Подмосковье застрелил свою соседку из охотничьего ружья

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Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией.
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Общество

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В составленный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) рейтинг крупнейших мировых производителей оружия за 2018 год вошли десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
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После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
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Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
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МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
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