Происшествия
ТАССВ Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ. Происшествие произошло ночью 8 декабря, но о нем стало известно только сегодня.
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Спорт
Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает
Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Общество
Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ
На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Экономика
На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
Политика
Секретарем Общественной палаты РФ стала Лидия Михеева
Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Гаджеты
Apple Watch смогут определять болезнь Паркинсона
Сообщается, что сенсоры будут отслеживать движение рук, опираясь на Единую шкалу оценки болезни Паркинсона, так как среди симптомов болезни значится тремор.
Общество
Выходной 31 декабря объявили в еще одном регионе России
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 31 декабря выходным днем для государственных гражданских служащих.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Наука
Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для "мясоедов".
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Авто
Конкурента ГАЗели выпустит «КамАЗ»
Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Чайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией.
Спорт
ФИФА примет решение по участию сборной России на ЧМ-2022
Финальный турнир пройдет в Катаре. Ранее исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных межународных соревнованиях на четыре года.
Общество
В список крупнейших производителей оружия вошли десять компаний России
В составленный Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) рейтинг крупнейших мировых производителей оружия за 2018 год вошли десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса.
Наука
Даже небольшое количество спиртного увеличивает риск рака
После двух спиртных напитков в день на протяжении 40 лет относительный риск опухолей вырастал на 54%, если сравнивать с теми людьми, которые вообще не употребляли спиртные напитки.
Гаджеты
HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году
На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Экономика
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.