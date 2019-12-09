Происшествия

REGNUMREGNUMВ Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

Трагедия произошла в ночь на 9 декабря. На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
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В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

РИА Новости04:28

В Подмосковье пьяный мужчина застрелил женщину, выглянувшую в окно на шум

Интерфакс04:58

На жителя Ступино, застрелившего соседку, завели уголовное дело

Подмосковье Сегодня05:29

Пьяный мужчина случайно застрелил соседку в Ступине

РИАМО05:19

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

ТАСС03:52

Дело возбудили против мужчины, застрелившего соседку через окно в Ступино

Агентство Москва04:29

Пьяный спасатель в Подмосковье застрелил свою соседку из охотничьего ружья

Комсомольская правда02:37
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Политика

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
RT на русском 07:12
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Спорт

Шепель: коллективные санкции против российского спорта всем надоели

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель в беседе с ТАСС отметил, что коллективные санкции в отношении российских спортсменов всем надоели.
ТАСС Спорт 07:10
Политика

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 03:03
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
REGNUM 02:44
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Политика

Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 05:34
Политика

В Британии начались слушания о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Апелляционный суд Англии приступил к слушаниям дела по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд.
REGNUM 06:53
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном Mi Mix 4

Что происходит 02:36
Интернет

Google Chrome научился создавать QR-коды из любого URL

Пользователям Chrome стала доступна функция, разрешающая совместное использование страницы через QR-код.
Актуальные Новости вчера в 02:53
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Авто

Mercedes привез в Россию самый доступный G-Class

Российский офис Mercedes-Benz объявил о старте продаж еще одной версии внедорожника G-Class - G 350d, дебют которого состоялся в декабре 2018 года.
Quto.ru 07:28
Армия и оружие

Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»

RT на русском 04:39
Происшествия

Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке

Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков

Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Газета.Ru 06:41
Общество

Илон Маск впервые проехался за рулем Cybertruck по Малибу

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в субботу вечером заметили за рулем Cybertruck — шестиместного электропикапа компании Tesla, презентация которого состоялась 22 ноября, пишет портал Electrek.
Naked Science 07:32
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Экономика

Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Только за первое полугодие 2019 года перевалка российских грузов в портах Прибалтики (преимущественно Латвии) сократилась на 12,4%, до 16,76 млн т. Минимизируется российский экспорт нефти, падает перевалка угля, на 20% упала отгрузка антрацита.
Известия 07 декабря в 16:02
Происшествия

Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки

Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
РИА Новости 03:44
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

REGNUM 02:21
Экономика

Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
РБК 04:59
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Политика

В Раде сообщили об ожиданиях от встречи в «нормандском формате»

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил в разговоре с РБК, что ожидает от встречи в «нормандском формате» возобновления «наполненных смыслом» мирных переговоров.
РБК 06:39
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Коммерсантъ 07:21
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Происшествия

Сообщения о «минировании» зданий школ в Москве не подтвердились

РИА Новости 07:26
Главное