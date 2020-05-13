Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал "360".
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В Подмосковье заморозят цены на ряд услуг ЖКХ с 1 июля

RT на русскомвчера в 16:08

Цены на услуги ЖКХ заморозили в Подмосковье на три месяца

Телеканал 360°вчера в 09:52

В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 11:43

В Московской области с 1 июля заморозят цены на услуги ЖКХ

Вести Подмосковьявчера в 10:41

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на жилищно‑коммунальные услуги

Радио 1вчера в 10:27

В Подмосковье на три месяца заморожены цены на ЖКУ

Подмосковье Сегоднявчера в 09:56

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 12:55
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес.
Газета.Ru 04:12
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Авто

Гражданский седан Aurus заметили в Европе

На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Кино

Переводчик Гоблин назвал ублюдками персонажей фильма «На Париж»

News.ru 04:32
Общество

Кравцов: школьники смогут выбрать столько ЕГЭ, сколько им нужно

Москва, 13 мая 2020, 23:21 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что школьники в 2020 году смогут выбрать любое количество ЕГЭ для сдачи — никакого ограничения только на два экзамена не будет.
REGNUM вчера в 16:21
1K
Общество

Более чем у 70 врачей владимирской больницы выявили коронавирус

Накануне в Струнине уволились 40 сотрудников больницы, написавшие заявления из-за тяжелых условий труда и боязни заразиться коронавирусом на работе, а в Александрове следователи начали проверку соблюдения условий труда в Карабановской инфекционной больнице после того, как одна из медсестер выложила в сеть фото с жалобами на производственную травму.
Российская газета вчера в 10:28
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Политика

Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,5K
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
2,1K
Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
Технологии

NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту

NewInform вчера в 04:43
10
Здоровье

В России выявили нетипичный симптом коронавируса

В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
133
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
50
Экономика

Банк России сократил свой убыток почти в 2,5 раза

Банк России по итогам 2019 года сократил собственный убыток в 2,4 раза.
Российская газета 02:47
5
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
37
Общество

ПФР объяснил порядок получения 10 тысяч рублей для семей с детьми

Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. руб. семьями с детьми от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 04:37
Здоровье

Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек

Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
1
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
35
Общество

Новые случаи коронавируса выявили в четырех городах Крыма

За истекшие сутки в Крыму выявлено шесть новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости Крым 03:03
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
43
Общество

LA Times: ФБР изъяло телефон у сенатора для расследования сделок на бирже перед пандемией

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) в ночь на четверг изъяли мобильный телефон сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра в рамках расследования дела об использовании закрытой информации о коронавирусе при операциях на бирже.
ТАСС 03:30
Экономика

Аналитик IntelliNews впечатлен необычной реакцией России на ситуацию с рублем

Поскольку цены на нефть упали ниже 42 долларов за баррель нефти, бюджетное правило больше не имеет значения, поэтому цены на нефть и стоимость рубля должны быть пересмотрены.
ПолитРоссия 11 мая в 05:32
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае режим карантина по коронавирусу был продлен до 23 мая.
Кубань 24 вчера в 03:36
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Шоу-бизнес

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет

Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ 12 мая в 15:43
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Единоборства

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, похвасталась фото в откровенном купальнике

Спортсменка одета в откровенный купальник, рядом стоит её муж Остин Вандерфорд. «Однажды в Мексике», — подписала она фото.
Чемпионат 02:01
Общество

На месторождениях Иркутской области вводится карантин

Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
4
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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