В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал "360".

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

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