Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией с 1 июля в Московской области цены на ряд услуг ЖКХ заморозят на три месяца. Об этом сообщил телеканал "360".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Подмосковье заморозят цены на ряд услуг ЖКХ с 1 июля

RT на русскомвчера в 16:08

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

РИА Новостивчера в 12:55

В Подмосковье на три месяца заморожены цены на некоторые услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 11:43

В Московской области с 1 июля заморозят цены на услуги ЖКХ

Вести Подмосковьявчера в 10:41

В Подмосковье на три месяца заморозили цены на жилищно‑коммунальные услуги

Радио 1вчера в 10:27

В Подмосковье на три месяца заморожены цены на ЖКУ

Подмосковье Сегоднявчера в 09:56

Цены на услуги ЖКХ заморозили в Подмосковье на три месяца

Телеканал 360°вчера в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:50, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составил 10 028 человек.
Коммерсантъ 03:37
Авто

Новый Genesis GV80 пользуется ажиотажным спросом

Паркетник Genesis GV80 стал первой внедорожной моделью бренда и необходимо признать, что автомобиль пользуется повышенным спросом.
Car.ru 00:48
Общество

Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
1
Экономика

Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес вчера в 06:30
Политика

Три региона России могут объединить в один

В 2021 году могут объединить три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
МР7.ру вчера в 15:05
488
Происшествия

В Тамбовской области коронавирус выявили у четырех детей

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 80 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказались четверо детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 12 мая в 02:23
207
Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
1K
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
26
Общество

В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
271
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
2
Здоровье

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением

Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
36
Армия и оружие

65 лет назад был подписан Варшавский договор

14 мая 1955 года восемь социалистических стран Европы во главе с СССР подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи – так называемый Варшавский договор.
Газета.Ru 02:40
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
RT на русском 02:43
310
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
9
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
82
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,6K
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Общество

ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая

Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
173
Происшествия

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Игры

Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
49
Общество

В Крыму коронавирус подтвердился еще у шести человек

По состоянию на утро 14 мая в Крыму зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
КИА 03:02
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
134
Политика

Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.
РИА Новости 02:38
5
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
32
Общество

Это очень похоже на плато. В Москве за сутки Covid-19 заболело 4712 человек

Общее число заболевших коронавирусом в Москве с начала эпидемии составило 130 716 случаев. Накануне от болезни в Москве умерло 58 человек.
Mockva.ru 03:37
Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
45
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
314
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
36
Общество

Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
6
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное