Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.

с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима. Он сообщил, что «получил предписание главного санитарного врача».

В Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима

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