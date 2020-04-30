Коронавирус
RT на русскомВ Подмосковье начали подготовку к введению масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главами округов сообщил, что власти региона начинают подготовку к поэтапному введению масочного режима. Он сообщил, что «получил предписание главного санитарного врача».
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Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с главами округов.Телеканал 360°09:27
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