Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
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Андрей Воробьев
Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.
— Андрей Воробьев, российский политикФАН вчера в 14:49

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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