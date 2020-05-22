Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.

В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима

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