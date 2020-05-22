Коронавирус
ИзвестияВ Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
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Мы ужесточаем масочный режим и вводим штраф за то, что человек появляется без маски. Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено.
— Андрей Воробьев, российский политикФАН вчера в 14:49
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Армия и оружие
Корабли США прибыли в Арктику с антироссийской операцией
Соединенные Штаты начали проведение операции FONOTOP в Арктике, направленной против Российской Федерации.
Discover24 вчера в 02:35
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru 21 мая в 19:51
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 21 мая в 11:31
Общество
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Технологии
Искусственный интеллект NVIDIA воссоздал Pac-Man с нуля за четыре дня
REGNUM вчера в 16:11
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
Происшествия
В Бурятии зарегистрировали 1124 случая заражения коронавирусом
На утро 22 мая в регионе зарегистрировано 1124 лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 21 мая в 21:51
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости вчера в 18:23
Космос
Тунгусский взрыв мог быть вызван астероидом, который все еще вращается вокруг Солнца
Одной из проблем при изучении Тунгусского события является его удаленность.
AstroNews.ru 20 мая в 12:23
Политика
Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия 21 мая в 09:48
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Культура
Россиянам покажут героиновую эпидемию в США и концерт Преснякова
Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт Владимира Преснякова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 00:00
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) неофициально испытали на себе свою вакцину от COVID-19.
Известия вчера в 03:59
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15