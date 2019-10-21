По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Армия и оружие Курды закидали американских военных помидорами и камнями Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.

Наука Палеонтолог нашел неизвестное науке существо Палеонтолог Рассел Бикнелл из австралийского Университета Новой Англии обнаружил еще одно существо, неизвестного науке вида, проведя повторный анализ окаменелостей, найденных в Тасмании.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Политика Валерий Фадеев назначен главой СПЧ Главой президентского Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев, 70-летний Михаил Федотов отправлен в отставку.

Политика Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.

Политика Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Происшествия В Крыму туристка упала с 40-метровой скалы и выжила Шахов отметил, что, к счастью, у подножия горы росли кусты, благодаря этому удалось смягчить падение и девушка осталась жива, упав с высоты практически 13-этажного здания.

Теннис Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.

Общество Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.

Авто Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.

Авто Автомобили российского каршеринга начали продавать пользователям С 21 октября каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка.

Политика Bild: В одной из помоек Берлина нашли секретную переписку МИД по Украине В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине, пишет германский таблоид Bild.

Общество Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу 29-летняя Дженнифер Лоуренс официально вышла замуж за 34-летнего директора арт-галереи Кука Марони в сентябре этого года.

Общество Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.

Футбол Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне «Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.

Шоу-бизнес Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.

Политика Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.