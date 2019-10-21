Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.
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СК опубликовал видео обнаружения тела убитого в 2012 году депутата

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Тела депутата Сидоровой и членов ее семьи, убитых бандой Шишкана, откопали под Москвой

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Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

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Тела депутата Раменского заксобрания и членов ее семьи, похищенных в 2012 году, нашли в Подмосковье

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Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
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