Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.
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