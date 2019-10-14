В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.

с чего всё началось

В Одинцово мужчина напал на серебряного призера Олимпийских игр, многократную чемпионку мира и Европы по боксу Софью Очигаву. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным «РИА Новости», инцидент произошел 1 октября.

В Подмосковье напали на чемпионку мира и Европы по боксу

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