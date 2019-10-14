Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы.
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с чего всё началось

В Одинцове мужчина избил чемпионку Европы и мира по боксу Софью Очигаву

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что потерпевшей оказалась серебряный призер Олимпийских игр и многократная чемпионка Европы и мира по боксу Софья Очигава.
ТАСС09:19

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РИА Новости09:56

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ТАСС09:19

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РЕН ТВ08:22

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