Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.
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с чего всё началось
Следственный комитет опубликовал
 видео с места в Подмосковье, где обнаружили тела гендиректора племзавода, депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, в убийстве которых подозревают членов банды Олега Шишканова.
РБК15:39

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В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

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Появилось видео поисков тел убитого депутата и ее семьи в Подмосковье

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Следователи обнаружили тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

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Найденных под Москвой жертв группировки Шишканова убили из-за кредитов

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Похитили, убили и закопали: найдены тела четырех жертв банды Шишкана

РЕН ТВ11:26
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1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
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Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
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Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

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США вывели из Афганистана 2 тыс. военных

Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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«Совсем другое лицо»: Бабкину раскритиковали за использование фотошопа

Другие все же признались, что Бабкина стала выглядеть моложе, но они не знают, это произошло благодаря имиджу или современным компьютерным технологиям.
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»

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Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов

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Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки

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Минфин предлагает установить минимальную цену на коньяк на уровне 433 руб. за 0,5 л (вместо 388 руб.), на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, — 315 руб. за 0,5 литра готовой продукции.
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Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

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