Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.
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с чего всё началось
Следственный комитет опубликовал видео с места в Подмосковье, где обнаружили тела гендиректора племзавода, депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи, в убийстве которых подозревают членов банды Олега Шишканова.РБК15:39
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В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
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В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.
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Названы три вредные привычки автовладельцев
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
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Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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