с чего всё началось

По версии следствия, банда Шишкана устранила Сидорову за отказ передать земельные участки. Депутат и члены ее семьи пропали из своего коттеджа в Подмосковье в феврале 2012 года. Личный водитель Сидоровой обнаружил возле ее дома следы крови и вызвал полицейских.

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Происшествия Гендиректор артели арестован по делу о прорыве дамб под Красноярском Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Красноярском крае.

Политика Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Донбасс без автономии назвали победой Украины над Россией Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на все условия Запада по урегулированию ситуации в Донбассе.

Кино Завершились съемки новых «Охотников за привидениями» Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.

Армия и оружие США вывели из Афганистана 2 тыс. военных Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Авто Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.

Авто Названы три вредные привычки автовладельцев Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.