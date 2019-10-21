Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
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Тела депутата Раменского заксобрания и членов ее семьи, похищенных в 2012 году, нашли в Подмосковье

Подмосковье Сегодня08:14

Тела депутата Сидоровой и членов ее семьи, убитых бандой Шишкана, откопали под Москвой

Росбалт07:17

Похитили, убили и закопали: найдены тела четырех жертв банды Шишкана

РЕН ТВ07:26

Найдены тела убитых в 2012 году подмосковного депутата Сидоровой и членов ее семьи

Интерфакс07:08

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости07:07

Следователи обнаружили тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

ТАСС07:07

В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Шишканова

РБК07:14
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Происшествия

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Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
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