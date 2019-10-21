Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
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Происшествия
В Новосибирске горит склад с мебелью
Происшествия
Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек
Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.
Экономика
В Красноярске достроят 18 домов обманутых дольщиков
Будет ли дом достроен или дольщикам просто вернут деньги – решат в каждом случае на заседании Наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав дольщиков в конце текущего года.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Армия и оружие
РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина
Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Общество
Испанская прокуратура не стала требовать меры пресечения для Фридмана
Антикоррупционный прокурор Хосе Гринда не стал просить о каких-либо ограничительных мерах для совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, давшего показания по делу о банкротстве технологической компании Zed WorldWide.
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Происшествия
Авиадиспетчеров поздравили открыткой со сгоревшим мурманским лайнером
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Общество
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул
В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул.
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Экономика
Binance добавит торговые пары с российским рублём
Свершилось: крупнейшая криптовалютная биржа Binance добавляет фиатные пары, в том числе с российским рублём. Об этом сообщил глава компании.
Общество
Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании
Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Кино
Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.
Политика
На Украине возобновили дело о вмешательстве в выборы президента США
На Украине возобновили уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году в интересах кандидата Хиллари Клинтон.
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото Дженнифер Лопес в свадебном платье
В начале года Алекс Родригес сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца. Ожидается, что свадьба состоится в конце года.