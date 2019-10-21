Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

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