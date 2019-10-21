Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом сообщается на сайте СК России.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

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