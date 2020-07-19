Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
Чемодан с телом обнаружили грибники 18 июля в лесополосе недалеко от Сергиева Посада. По данным телеканала РЕН ТВ, медики установили, что смерть женщины наступила около трех месяцев назад.
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Футбол
Боярский отреагировал на критику «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 08:15
Шоу-бизнес
Сын Крачковской назвал причину отсутствия памятника на могиле матери
Единственный сын Натальи Крачковской, Василий Крачковский, объяснил, что прежде, чем поставить памятник, он хотел перевезти на могилу матери останки своего отца, похороненного на Преображенском кладбище.
NewInform 08:59
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Общество
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
РИА Новости 10:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Владимира Машкова Елена Шевченко вышла замуж в США
Бывшая жена актера и режиссера Владимира Машкова актриса Елена Шевченко вышла замуж в США.
Аргументы недели 06:43
Финансы
Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты
Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
MOS.news 05:47
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс вчера в 09:25
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентов, показал опрос
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности действующего главу государства Дональда Трампа на 15%, свидетельствуют результаты опроса Washington Post и ABC News.
РИА Новости 09:53
Наука
С вирусами помогает бороться куркума
Куркума может помогать бороться с обычными и опасными вирусами, однако ее эффективность в отношении альфа-коронавирусов оказалась низкой.
Газета DAILY 09:35
Футбол
«Зенит» — «Спартак»: состав хозяев. Дзюба играет с первых минут
Стал известен состав «Зенита» на матч 1/2 финала Олимп-Кубка России против «Спартака».
Спорт-Экспресс 10:17
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
Шоу-бизнес
Подольская шокировала фанатов новым имиджем
Life.ru вчера в 06:47
Происшествия
При стрельбе в США ранены 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория в американском штате Иллинойс.
BFM.ru 10:22
Происшествия
СКР объявил в розыск основного фигуранта дела о торговле детьми
Москва, 19 июля 2020, 16:58 — REGNUM Следователи объявили в федеральный розыск основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей, юриста Константина Свитнева.
REGNUM 09:58
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
Lenta.ru 08:26
Политика
Сын Кличко намерен стать мэром Киева
Виталий Кличко похвастался, что его 20-летний сын Егор решил поучаствовать в выборах мэра Киева.
НТВ 09:49
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Футбол
«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Манчестер Сити»
«Ювентус» может расстаться с нападающим Дугласом Костой.
Спорт-Экспресс 09:54
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru 17 июля в 05:24
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Футбол
Виллиан рассказал о ходе переговоров с «Челси» по новому контракту
Нападающий "Челси" Виллиан рассказал о ходе переговоров с лондонским клубом по новому соглашению, передает De Sola.
Газета.Ru вчера в 18:35
Наука
В США рассказали, какие страны являются лидерами по внедрению ИИ в боевые машины
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня является неотъемлемой частью гонки вооружений.
ПолитРоссия 08:21