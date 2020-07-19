Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
Чемодан с телом обнаружили грибники 18 июля в лесополосе недалеко от Сергиева Посада. По данным телеканала РЕН ТВ, медики установили, что смерть женщины наступила около трех месяцев назад.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера».
RT на русском 13:15
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
10 июля 2020 года Госсовет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея, а затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София станет мечетью.
Вести.Ru 09:37
Игры
Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста
Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web.
ИА Красная Весна 08:12
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
Футбол
Месси побил рекорд Хави в чемпионатах Испании
Встреча с «Алавесом» не имеет для «Барселоны» турнирного значения. Каталонский клуб останется вторым в чемпионате.
ProstoProSport 12:35
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
В России могут увеличить штрафы за продажу табачной продукции детям
За продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица - от 40 до 70 тысяч рублей, юридические - от 150 до 300.
РИА Новости 13:03
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа, но вводится ряд послаблений, касающихся организованного выезда детских групп на отдых.
Российская газета 11:59
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
Общество
В Ростовской области оползень разрушил захоронение жертв холокоста
В Ростове-на-Дону из-за проливных дождей на мемориал "Жертвам фашизма" в Змиевской балке, где захоронены 30 тыс. человек, сошел оползень, разрушив его часть.
Газета.Ru 12:25
Футбол
«Лидс» занял первое место в Чемпионшипе
«Лидс» набрал 87 очков за 44 матча. На втором месте идет «Вест Бромвич» (82 очка), на третьем – «Брентфорд» (81).
Sports.ru вчера в 09:55
Общество
Недостатки четырехдневной рабочей недели названы
Ряд других специалистов считает, что при сокращении количества рабочих дней гражданам придется, вероятнее всего, трудиться по 10 часов в день.
Evo-rus.com 12:51
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
В Сирии продлили голосование на парламентских выборах
Высший судебный комитет (избирком) Сирии принял решение продлить процесс голосования на парламентских выборах в стране на четыре часа.
RT на русском 12:35
Политика
Марсалек мог сбежать через Эстонию, пишет Postimees
Австрийский гражданин, подозреваемый в хищении миллиардов евро и предположительно связанный с российской разведкой, мог бежать в Белоруссию через Эстонию, сообщает газета Postimees.
Вести.Ru 12:41
Экономика
Япония начинает платить компаниям за уход из Китая
Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии.
Коммерсантъ 10:15
Экономика
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
Транспорт
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала, трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открылась, а маршрут легендарной "Аннушки" тоже немного изменился, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:31
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
Bookmaker-ratings.ru 00:36
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Политика
Партия ЛДПР не исключает, что уже завтра станет известно имя преемника арестованного хабаровского губернатора
Лидер партии Владимир Жириновский сказал, что по его информации этом может стать представитель их политической силы.
Эхо Москвы 07:03
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Спорт
Юрий Ганус выступил с заявлением после обвинения в коррупции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выступил с неоднозначным заявлением после того, как в открытых источниках появилась информация о коррупции в организации, а Олимпийский комитет России (ОКР) провел углубленный аудит, по итогам которого были выявлены нарушения.
Газета.Ru 11:08
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33