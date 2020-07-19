Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
Чемодан с телом обнаружили грибники 18 июля в лесополосе недалеко от Сергиева Посада. По данным телеканала РЕН ТВ, медики установили, что смерть женщины наступила около трех месяцев назад.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия
Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Экономика
Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты
Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
MOS.news 05:47
Происшествия
Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 11:32
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Политика
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
Зенит — Спартак 1:0 (1-й тайм)
Форвард «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в полуфинальной игре Кубка РФ со «Спартаком».
ProstoProSport 11:57
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Тысячи людей пришли 19 июля на пикет в поддержку Светланы Тихановской в Минске
КП - Беларусь 11:45
Происшествия
Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
Интерфакс 10:10
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия
Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию
Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:57
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые необходимо исключить из рациона
Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
ФАН вчера в 16:19
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Футбол
Шоу не поможет «МЮ» в полуфинале Кубка Англии против «Челси»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что травмированный защитник Люк Шоу не успеет восстановиться к полуфиналу Кубка Англии против «Челси».
Матч ТВ вчера в 10:34
Общество
На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.
RT на русском 11:43
Футбол
Семин может стать новым главным тренером «Урала»
Сегодня с поста наставника «Урала» ушел Дмитрий Парфенов. Он сделал это после вылета из Кубка РФ от «Химок».
ProstoProSport 10:49
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru 08:42
Общество
Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках.
АБН 00:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11