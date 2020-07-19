Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

Чемодан с телом обнаружили грибники 18 июля в лесополосе недалеко от Сергиева Посада. По данным телеканала РЕН ТВ, медики установили, что смерть женщины наступила около трех месяцев назад.
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Около Сергиева Посада нашли тело женщины в чемодане

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СК возбудил дело после обнаружения в Подмосковье тела женщины в чемодане

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Тело женщины в чемодане нашли в Сергиево‑Посадском округе

РИАМО05:32

В Сергиево-Посадском округе обнаружили труп женщины в чемодане

Подмосковье Сегодня08:01

Дело возбуждено после обнаружения тела женщины в чемодане в лесу под Сергиевым Посадом

Агентство Москва05:21

Дело возбуждено после обнаружения тела женщины в чемодане под Москвой

РЕН ТВ05:37

Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане

РИА Новости04:23
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Происшествия

Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении

При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
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Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
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Из-за аномальной жары россиян ждет рост цен на продукты

Из-за аномально жаркого лета в России пострадает урожай, что выльется в рост цен на овощи и фрукты.
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Происшествия

Осатаневшие: лысый детина и старушка избили девушку в Днепропетровске

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Происшествия

Более 10 человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Тысячи людей пришли 19 июля на пикет в поддержку Светланы Тихановской в Минске

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Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
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В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

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Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Диетолог Елена Кален рассказала о продуктах, употребление которых негативно сказывается на здоровье людей.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
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Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что травмированный защитник Люк Шоу не успеет восстановиться к полуфиналу Кубка Англии против «Челси».
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На Ямале продлили режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлили до середины августа.
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Семин может стать новым главным тренером «Урала»

Сегодня с поста наставника «Урала» ушел Дмитрий Парфенов. Он сделал это после вылета из Кубка РФ от «Химок».
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Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
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