Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день. Среднее число госпитализаций он назвал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС. По его словам, в день в Московской области госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом.
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Глава Подмосковья назвал число госпитализируемых пациентов с COVID-19

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Что дальше: губернатор Подмосковья ответил на вопрос об отмене ограничений с 18 мая

Вести.Ru14:07

В Подмосковье ежедневно госпитализируют до 750 пациентов с COVID-19 – Воробьев

Москва 2415:01

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru14:51

В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день

RT на русском14:49

В Подмосковье госпитализируют 600-750 пациентов с коронавирусом в день

ТАСС14:38

Воробьев назвал число ежедневно госпитализируемых с COVID-19 в Подмосковье

Известия15:02
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Общество

Скворцова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России становится стабильной.
REGNUM 08:32
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Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 13:08
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
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Кино

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Миллер рассказал в интервью, что он придумал приквел про каждого персонажа фильма "Безумный Макс: Дорога ярости".
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Общество

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества За предложениями товаров по заниженной цене на Avito и «Юле» часто стоят мошенники, выяснили эксперты компании BI.Zone.
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Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила о новом способе получения мошенниками доступа к интернет-банкингу россиян через программу для удалённого доступа.
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Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
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Политика

Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»

США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Армия и оружие

Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане

USS Nevada затонул в 1948 году. Морские археологи нашли линкор USS Nevada, переживший две мировые войны.
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Общество

Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Политика

США анонсировали новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничения на экспорт американских технологий для китайской компании Huawei, заявил 15 мая госсекретарь Майк Помпео.
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В своем микроблоге в Instagram 39-летняя телеведущая призналась, что делала ринопластику, изменяла форму щек, проводила подтяжку лица, а также несколько раз удаляла биополимер из губ.
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
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Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
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Происшествия

В Мурманске прошел обыск у бывшего министра здравоохранения области

Оперативные мероприятия у главврача Мурманской детской областной клинической больницы Валерия Перетрухина провели сотрудники ОБЭП 15 мая, сообщает ресурс «СеверПост» со ссылкой на источник в полиции.
ИА Красная Весна 08:17
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Общество

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 16:00
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Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
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Канделаки осудила Тарасова за откровения о жизни с Бузовой

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Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
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Наставник «Крыльев Советов» не может вернуться в Россию

Наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает затруднения с возращением в Россию.
ProstoProSport 13:15
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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