Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день. Среднее число госпитализаций он назвал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС. По его словам, в день в Московской области госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом.
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Глава Подмосковья назвал число госпитализируемых пациентов с COVID-19

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Глава Подмосковья назвал число ежедневно госпитализированных с COVID

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В Подмосковье ежедневно госпитализируют до 750 пациентов с COVID-19 – Воробьев

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В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

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В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день

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Что дальше: губернатор Подмосковья ответил на вопрос об отмене ограничений с 18 мая

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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