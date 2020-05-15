Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день. Среднее число госпитализаций он назвал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС. По его словам, в день в Московской области госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом.

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

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