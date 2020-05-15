Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день. Среднее число госпитализаций он назвал в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС. По его словам, в день в Московской области госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом.
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В Подмосковье ежедневно госпитализируют до 750 пациентов с COVID-19 – Воробьев

Москва 2415:01

В Подмосковье госпитализируют 600-750 пациентов с коронавирусом в день

ТАСС14:38

В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день

RT на русском14:49

Воробьев: Ежедневно в подмосковные больницы доставляют до 750 человек с COVID-19

Вечерняя Москва14:41

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru14:51

Глава Подмосковья назвал число ежедневно госпитализированных с COVID

РЕН ТВ14:21

Что дальше: губернатор Подмосковья ответил на вопрос об отмене ограничений с 18 мая

Вести.Ru14:07
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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