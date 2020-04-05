Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на авто

Телеканал 360°вчера в 19:34

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

Известиявчера в 18:30

В Подмосковье рассказали о правилах передвижения на личном авто в период режима самоизоляции

Mockva.ruвчера в 17:46

В Подмосковье за продуктами разрешили добираться на своей машине

ИА Красная Веснавчера в 17:58

В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты

РЕН ТВвчера в 17:37

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

РИА Новостивчера в 17:30

Жителям Подмосковья разрешили поездки на личных автомобилях к ближайшим продуктовым гипермаркетам

Интерфакс - Россиявчера в 16:45
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Общество

На Камчатке зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Власти Камчатского края подтверждают первые два случая заражения новым коронавирусом в регионе.
ТАСС вчера в 21:49
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Известия вчера в 21:02
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Известия вчера в 18:57
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru вчера в 05:04
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

Москва, 5 апреля 2020, 08:12 — REGNUM Неизвестные в ряде регионов России используют эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, в мошеннических целях, сообщает 5 апреля «Российская газета».
REGNUM 01:12
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 человек, вылечившихся от COVID-19

РИА Новости вчера в 04:36
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом скончался в Саратове

«В Саратове от повторного инфаркта миокарда скончался пациент, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции», — передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
ФАН вчера в 13:24
Армия и оружие

Крупные потери среди турецких военных в САР бьют по репутации Эрдогана

Обозреватель "КП" считает, что смерти турецких солдат являются сильным идеологическим оружием и, чем больше будет потерь, тем сильнее "оружие" ударит по репутации Эрдогана.
Политическая Экспертиза вчера в 16:18
Здоровье

Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Комсомольская правда - Кемерово 02:30
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Космос

Солнце может начать новый цикл в этом месяце

V-kosmose.com 03 апреля в 03:22
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома

Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Актуальные Новости 03 апреля в 15:09
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Российский врач-вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с китайским коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 22:21
Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
REGNUM вчера в 20:50
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