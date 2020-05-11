Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.

В Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая

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