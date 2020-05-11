Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Подмосковье ограничения по работе предприятий продлили до 18 мая
Глава Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, 18 мая.
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Авто
Названы 10 иномарок с пробегом в РФ в 1 квартале 2020 года
Самой популярной иномаркой с пробегом в России продолжает являться Ford Focus – за первые три месяца ее перепродажи равны 28,4 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем годом ранее.
SpeedMe 09 мая в 03:30
Футбол
Глава Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко подозревается следователями ФИФА и УЕФА в коррупции.
Матч ТВ 14:50
Гаджеты
Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц
Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 08:13
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform вчера в 04:10
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Футбол
УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам
10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия 16:10
Политика
Путин заявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по эпидемиологической ситуации в стране заявил о завершении периода нерабочих дней в стране.
Газета.Ru 09:15
Экономика
Bloomberg узнал о планах Центробанка напечатать 1,5 триллиона рублей
Центробанк планирует в мае ввести в банковскую систему 1,5 тлн рублей в виде долгосрочных репо - займ денежных средств под залог ценных бумаг.
Московский Комсомолец 01:47
Общество
Стокгольм выдал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
На сегодняшний день Швецией выданы все необходимые разрешения на строительство.
RuNews24.ru 12:14
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Новые выплаты для семей с детьми ввёл Владимир Путин
Президент России Владимир Путин ввёл новые выплаты для семей с детьми.
Псковская правда 10:01
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
Семьи с детьми в России получат новые выплаты
Напомним, ранее семьям с детьми до трёх лет, имеющим право на материнский капитал, были установлены ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей.
Бел.Ру 11:30
Экономика
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
3% производств уже закрылись, еще 6 надеются продержаться до полугода.
Эхо Москвы 16:02
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Здоровье
Россиянам дали советы по здоровому питанию в самоизоляции
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы по здоровому питанию в самоизоляции.
Lenta.ru 18:08
Путешествия
Турция решила не закрываться для туристов из-за коронавируса
Как отметил министр, программа сертификации гарантирует, что прибывающие в Турцию туристы будут проводить свой отпуск безопасным и гигиеничным образом.
Известия 15:50
Наука
Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом
Ранее российский врач-инфекционист Николай Малышев объяснил причину большей уязвимости мужчин перед коронавирусом их нездоровым образом жизни и вредными привычками.
Lenta.ru 04:43
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Игры
Blizzard может представить обновленную Diablo II уже в этом году
Blizzard Entertainment планирует в скором времени выпустить обновленную версию культовой игры Diablo II, сообщает французское издание ActuGaming со ссылкой на источник, близкий к компании.
NewInform вчера в 13:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Экономика
Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат
Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой отказалась от общения с матерью
Фото: Дана Борисова пытается завоевать доверие 12-летней дочери Дана заявила, что она не понимает того, почему дочь обвиняет ее в жестком обращении.
Bimru.ru вчера в 09:56
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Наука
Создана генная терапия для прокачки мышц и сжигания жира
Исследователи из Медицинской школы Университета Сент-Луиса использовали генную терапию, чтобы стимулировать быстрое наращивание мышц и сжигание жира у мышей.
News.ru 09 мая в 10:53
Общество
В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции на фоне коронавируса до 31 мая включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 06:18