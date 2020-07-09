Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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Игры
Deadly Premonition 2 предсказуемо вызвала неоднозначную реакцию критиков
Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise выйдет 10 июля текущего года на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
Общество
Еще 1173 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Выздоровевшим от инфекции пациентам предлагают стать донорами плазмы для людей с коронавирусом, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Вечерняя Москва 02:16
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье
В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: прогноз Майкла Оуэна на 9 июля 2020
Матч 34-го тура АПЛ начнется в четверг в 22:15. Прогноз от Майкла Оуэна «Вилла» неплохо смотрелась в Ливерпуле, но уехала ни с чем.
BetOn вчера в 06:20
Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com вчера в 13:25
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Происшествия
В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке
В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.
Российская газета 02:20
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Общество
Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае
В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.
Известия вчера в 10:48
Футбол
ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего
Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина
Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
Игры
Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 07 июля в 11:33
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле
Life.ru вчера в 21:05
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Здоровье
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней.
Lenta.ru вчера в 17:01
Футбол
Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Происшествия
В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских
Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55