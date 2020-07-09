Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
Читать в источнике
Комментировать301

Подробнее о событии

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

РБК01:19

Свыше 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы в Подмосковье

Газета.Ruвчера в 20:14

До 30 млн рублей может составить ущерб от подтоплений для дорог в Рузе

РИАМО02:27

Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе попали на видео

РИА Новости02:08

Момент прорыва дамбы в Рузе попал на видео

ТК Звезда02:44

Прокуратура проводит проверку в связи с подтоплением домов в подмосковной Рузе

ТАСС01:50

«Накопился большой объем воды». Причиной прорыва дамбы в Рузе стали осадки

Телеканал 360°02:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Игры

Deadly Premonition 2 предсказуемо вызвала неоднозначную реакцию критиков

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise выйдет 10 июля текущего года на Nintendo Switch.
3DNews 02:03
Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
1,1K
Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
2,4K
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
39
Общество

Еще 1173 человека вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Выздоровевшим от инфекции пациентам предлагают стать донорами плазмы для людей с коронавирусом, сообщил московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале.
Вечерняя Москва 02:16
547
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
210
Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 08:30
Здоровье

В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов

Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
4
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: прогноз Майкла Оуэна на 9 июля 2020

Матч 34-го тура АПЛ начнется в четверг в 22:15. Прогноз от Майкла Оуэна «Вилла» неплохо смотрелась в Ливерпуле, но уехала ни с чем.
BetOn вчера в 06:20
Наука

Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания

Evo-rus.com вчера в 13:25
92
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,5K
Происшествия

В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке

В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.
Российская газета 02:20
Общество

Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса

Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс вчера в 11:30
667
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
316
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
79
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
227
Общество

Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае

В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.
Известия вчера в 10:48
40
Футбол

ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего

Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 02:35
2
Здоровье

Какие продукты не стоит есть при высоком уровне холестерина

Учёные из Университета Южной Флориды рассказали, какие продукты нельзя употреблять людям с высоким уровнем холестерина в крови.
Питерские заметки 07 июля в 10:58
1
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 07 июля в 11:33
12
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
2
Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
27
Здоровье

На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?

В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней.
Lenta.ru вчера в 17:01
1
Футбол

Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40
Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
150
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
148
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
186
Происшествия

В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Руза
Город в России
Город в Московской области России, административный центр Рузского городского округа. Население - 12743 чел. Расположен на реке Рузе, в 80 км к западу от МКАД, в 60 км к юго-западу от Зеленоградского АО и в 40 км северо-западнее Троицкого АО города Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное