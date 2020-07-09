с чего всё началось

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Происшествия Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента Хабаровск, 9 июля 2020, 11:12 — REGNUM Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента. 5

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