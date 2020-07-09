Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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с чего всё началось
«При проведении работ по прокладке обводного канала в 21:30 произошёл подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза», — сообщила вечером 8 июля пресс-служба МЧС России по Московской области, отметив, что риски, что возможно дальнее подтопление отсутствуют.Дождь03:29
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Происшествия
Губернатора Фургала подозревают в заказе убийства конкурента
Хабаровск, 9 июля 2020, 11:12 — REGNUM Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.
REGNUM 04:12
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выиграет у «Астон Виллы» в 34-м туре АПЛ 9 июля
Матч 34-го тура АПЛ «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:15 по московскому времени.
ODDS.ru 04:09
Политика
Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.
Известия вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Звезда «Хора» Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на лодке
Ная Ривера пропала без вести — звезда «Хора» отправилась на прогулку на лодке вместе с четырехлетним сыном Джози.
Salt Mag 03:56
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски
В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Политика
Дума рассмотрит поправки о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Государственная дума собирается рассмотреть осенью поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) за призывы к отчуждению территорий РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Вечерняя Москва вчера в 11:25
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Политика
Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны
В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 03:42
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиции пришлось применять слезоточивый газ для разгона протестующих с центральных улиц Белграда.
Российская газета вчера в 17:33
Экономика
Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru вчера в 04:42
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Здоровье
Главврача барнаульской поликлиники уволили после скандала с зарплатами
Наличие конфликта интересов в учреждении признала прокуратура Главный врач детской поликлиники Барнаула № 9 Вячеслав Голдаев был уволен по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
АМИТЕЛ 02:20
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Газета.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину за оправдание терроризма
В центре Санкт-Петербурга задержали мужчину за оправдание терроризма, произошедшего в октябре 2018 года в Архангельской области.
Газета.Ru вчера в 16:42
Игры
The Last of Us: Part II ожидаемо возглавила чарты PS Store в июне
Игромания.ру вчера в 11:15
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Дзюба шуткой прокомментировал инцидент с Азмуном в раздевалке
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба впервые прокомментировал инцидент, произошедший в раздевалке в Краснодаре, когда футболист сымитировал половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
ФАН вчера в 17:24
Общество
В Москве выявили минимальное с 5 апреля число новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 04:04
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Политика
Медведев рассказал о непростых днях работы во время пандемии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что во время распространения коронавируса много работал дома, его деятельность на этом посту стала менее публичной.
ТАСС 03:05
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов, представленных на мировом рынке в июне.
Picsnews.net 02:32
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 35 случаев коронавируса
Последний случай смерти зарегистрирован 8 июля, умерший – 28 летний житель Высокогорского района.
Новый Век 03:49