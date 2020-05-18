Коронавирус
REGNUMВ Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. Об этом 18 мая сообщила глава здравоохранительного ведомства Московской области Светлана Стригункова.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Министр здравоохранения Московской области дала прогноз по отмене ограничений для населения Сейчас Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19.Коммерсантъвчера в 18:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM вчера в 10:09
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество
В России за сутки выявлено 8926 заразившихся коронавирусом, всего — 290 678
Общее число зараженных достигло 290 678. За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число смертей достигло 2722.
Коммерсантъ 03:37
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Общество
Столичные школьники получили итоговые оценки
Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве
В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 02:23
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 16 мая в 09:45
Происшествия
Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику
Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:03
Политика
Bloomberg сменил заголовок статьи о смертности в РФ после критики
Агентству Bloomberg пришлось сменить заголовок статьи о летальности коронавируса в России после того, как официальный представить МИД Мария Захарова обвинила издание в дезинформации.
Сайт интересных новостей 16 мая в 19:59
Технологии
«YouTube» отказался от разрешения 720p
Ролики с разрешением 720р больше не демонстрируются, как HD (High-Definition, высокая чёткость).
ГЛАС.RU 03:08
Общество
Дрозденко снова закрывает обе «Меги» из-за столпотворений
В Ленобласти могут снова закрыться только что возобновившие работу торговые центры «Мега».
Невские Новости 16 мая в 13:02
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Игры
В Epic Games Store опять началась распродажа игр
В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%.
ITZine.ru 15 мая в 07:59
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Следственный комитет проверит сообщения об отсутствии у медиков горбольницы №1 в Вологде масок
В Вологде следователи проверят опубликованную в СМИ информацию о том, что в городской больнице №1 медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не получили обещанные президентом выплаты за работу с зараженными COVID-19.
NewsVO 03:12
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 16 мая в 01:45
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Армия и оружие
ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ
Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.
Евразия Daily 00:38