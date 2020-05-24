с чего всё началось

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.

В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

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