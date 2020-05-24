Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург

В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
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медучреждения сообщается, что Мартынов 17 апреля стал заведующим михневским отделением и возглавил группу врачей, работаюших с ковидными пациентами.
Вести.Ru13:50

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В Подмосковье умер лечивший пациентов с COVID-19 33-летний хирург

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В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

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В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

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В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

ТАСС14:52
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Ашберн
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