Коронавирус
Газета.RuВ Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
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с чего всё началось
На сайтемедучреждения сообщается, что Мартынов 17 апреля стал заведующим михневским отделением и возглавил группу врачей, работаюших с ковидными пациентами.Вести.Ru13:50
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Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
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Армия и оружие
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Lenta.ru 06:38
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Здоровье
Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России
По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° 05:20
Общество
Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу
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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
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Глава Ла Лиги назвал желаемую дату возобновления чемпионата
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что чемпионат Испании может быть возобновлен 11 июня.
Газета.Ru 16:52
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
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Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
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Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost
Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого.
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Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru вчера в 14:14
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Футбол
Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу, сообщает Sport.es.
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Шоу-бизнес
Участники «Танцев со звездами» поборются за хрустальный дискошар на 20-метровой высоте
В финале 11-го сезона грандиозного проекта "Танцы со звездами" участники не только "зажгут" на паркете, но и взлетят под самый купол съемочного павильона — а тут метров 20, — рискуя и танцуя.
Вести.Ru вчера в 14:55
Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости 22 мая в 04:55
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Политика
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса
США перенесут саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавируса, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 11:01
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Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали
Администратор паблика проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве.
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Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
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«ПСЖ» уверен в здоровье Дембеле и хочет его купить
«ПСЖ» надеется, что ситуация нормализуется, и проблемы со здоровьем уже не будут беспокоить хавбека.
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В психбольнице в Северной Осетии выявили вспышку коронавируса
В Северной Осетии коронавирус выявили у восьми пациентов пяти сотрудников психиатрической больницы.
Газета.Ru 16:47