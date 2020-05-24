Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург

После ухудшения состояния на фоне пневмонии врача перевезли в профильную клинику, там его подключили к аппарату ИВЛ. На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
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медучреждения сообщается, что Мартынов 17 апреля стал заведующим михневским отделением и возглавил группу врачей, работаюших с ковидными пациентами.
Вести.Ruвчера в 13:50

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В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

ТАССвчера в 14:52

В Подмосковье умер лечивший пациентов с COVID-19 33-летний хирург

РБКвчера в 15:57

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Lenta.ruвчера в 15:27

Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:27

В Подмосковье заразился и умер молодой завотделением. У него осталось трое детей

Вести.Ruвчера в 13:50

В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 13:01

В подмосковной больнице умер от пневмонии заведующий ковидным отделением

Московский Комсомолецвчера в 09:39
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
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Общество

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град

Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
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Происшествия

СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей

Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создали систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26
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Технологии

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье

Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин

Роспотребнадзор определил круг контактных лиц – среди них оказался и министр здравоохранения Борис Немик.
ИА 1-Line вчера в 22:48
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Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
1,5K
Происшествия

Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга

Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru вчера в 14:40
1,9K
Происшествия

Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми

Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних.
REGNUM 00:37
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
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Общество

Где в Самарской области заболели коронавирусом

Еще у 62 жителей Самарской области, заболевших ОРВИ и пневмонией, диагностирована коронавирусная инфекция.
ГТРК Самара 23 мая в 04:09
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Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Следует заметить, что вышеуказанные учения в Баренцевом море действительно были свернуты ранее обозначенных сроков.
Военное дело вчера в 12:09
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости 23 мая в 20:14
1K
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Происшествия

Пассажиры устроили драку в самолете после приземления в Домодедове

Вести.Ru вчера в 16:04
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Наука

Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу

ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».
vtomske.ru 00:45
Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
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Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:53
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Здоровье

В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе

Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19.
Российская газета вчера в 23:22
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Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
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Шоу-бизнес

Выяснилось, почему Дарья Мороз не приехала на финал «Танцев со звёздами»

7Дней.ру вчера в 16:00
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Авто

В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем.
Letnews.ru вчера в 10:37
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Общество

112 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки

Твой Иркутск вчера в 21:55
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
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Происшествия

Nissan Safari с пивными бутылками внутри лежит в реке Южно-Сахалинска

Сахалин.Инфо вчера в 19:52
Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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