Коронавирус
Говорит МоскваВ Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург
После ухудшения состояния на фоне пневмонии врача перевезли в профильную клинику, там его подключили к аппарату ИВЛ. На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
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с чего всё началось
На сайтемедучреждения сообщается, что Мартынов 17 апреля стал заведующим михневским отделением и возглавил группу врачей, работаюших с ковидными пациентами.Вести.Ruвчера в 13:50
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