с чего всё началось

После ухудшения состояния на фоне пневмонии врача перевезли в профильную клинику, там его подключили к аппарату ИВЛ. На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.

В Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург

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Происшествия Трое жителей Екатеринбурга обвинены в надругательствах над детьми Екатеринбург, 25 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Екатеринбурге трое граждан 1980−1986 года рождения обвинены в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних. 38

Кино Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel. 15

Наука Связать технологии и промышленность: ТПУ запустил новую магистерскую программу ТПУ к новому учебному году добавил три новых направления подготовки в магистратуре. Одно из них — «Интернет вещей и цифровое производство».

Общество Глава Тувы заразился коронавирусом Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. 77

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 630

Здоровье В Роспотребнадзоре развеяли миф об алкоголе и коронавирусе Страх и дезинформация спровоцировали появление опасного мифа о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. 175

Авто В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем Мотор, разработанный в 1967 году немецким инженером Феликсом Ванкелем и позаимствованный АвтоВАЗом, генерировал отдачу в 140 л. с. и позволял «семерке» разгоняться до 100 км в час всего за 9 секунд, что в те ходы было практически рекордным показателем. 18

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