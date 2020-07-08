Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. Ранее в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья РИА Новости рассказали, что в регионе подготовлены 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.
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Новый этап снятия карантинных мер в Подмосковье: открытие ресторанов и детских лагерей

Правительство Московской области14:10

Новый этап снятия ограничений в Подмосковье: открытие ресторанов и аттракционов

РИАМО13:44

Власти Подмосковья рассматривают возможность открытия ресторанов и пляжей к 15 июля

ТАСС10:11

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

РИА Новости11:21

Воробьев заявил об открытии ресторанов и пляжей в Подмосковье к 15 июля

РБК10:56

Аттракционы и рестораны. Подмосковье готовится к новому этапу снятия ограничений

Подмосковье Сегодня10:44

Новые этапы снятия ограничений объявили в Подмосковье. Полный список

Телеканал 360°12:46
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Армия и оружие

Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова

Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр вчера в 04:51
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Технологии

«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
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Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
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Общество

ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
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Футбол

«Локомотив» и «Ростов» поспорят за бомбардира из чемпионата Беларуси

В нынешнем сезоне Лисакович провел 16 матчей в чемпионате Беларуси, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Soccer.ru 02:27
Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК 14:12
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
РЕН ТВ 03:39
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Здоровье

Прием статинов защищает пожилых людей от смерти

Имеющие неоднозначную репутацию статины, выписываемые для уменьшения уровня холестерина, сокращают риск преждевременной смерти у людей старше 75 лет.
MedikForum.ru 06:17
Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России

Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 09:38
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Политика

Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей 06:44
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Общество

Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря

"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
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ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев

Специалисты провели исследование, в ходе которого нашли подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, увеличивающий риск заболевания КОВИД-19, от неандертальцев 60 тысяч лет назад.
Evo-rus.com вчера в 01:34
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано

Стекловидное вещество было распознать сложнее из-за плохого освещения.
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Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:30
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Экономика

НДС на ряд товаров и услуг в Британии будет снижен с 20% до 5%

Налог на добавленную стоимость для ряда товаров и услуг в Британии будет временно снижен с 20% до 5% из-за вызванного пандемией коронавируса, заявил глава минфина Соединенного Королевства Раши Сунак.
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Суд отпустил по УДО фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы

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Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
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Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
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«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Эспаньол» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
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Сильные дожди привели к подтоплениям на Кубани

На Кубани действуют сразу два экстренных предупреждения – по чрезвычайной пожаро-опасности, а также экстренное предупреждение о сильных дождях.
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Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на принятие Александром Емельяненко его вызова на поединок.
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Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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