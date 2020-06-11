с чего всё началось

По последним данным, в Подмосковье выявлено 47 181 случай заражения коронавирусом, 14 187 пациентов выздоровели, 644 умерли. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье с 25 июня откроются ТРЦ

Общество Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня. 2,2K

Политика «Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2» По словам Матеуша Кубяка, польского эксперта по вопросам энергетики, строительство магистрали не прекратится, даже если будут введены санкции в отношении «Газпрома» и страховых компаний Европы. 67

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 212

Политика Госдеп обвинил Россию в турецком вмешательстве в дела Ливии Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил РФ во вмешательстве в дела Ливии, которое "привело к турецкой интервенции".

Общество Второй очаг коронавируса среди вахтовиков выявлен в Карелии Первый очаг среди вахтовиков в Карелии был выявлен на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе — более 70 случаев заражения. 4

Экономика Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам.

Здоровье Московские медики отправились на Камчатку для борьбы с коронавирусом Камчатский край в борьбе с коронавирусом усилила бригада из 20 московских медиков, сообщила 11 июня пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы.

Общество К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что к нему домой с обыском пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

Здоровье В Челябинской области почти 4500 человек заразились коронавирусом В Челябинской области с начала пандемии коронавирусом заразилось почти 4500 человек.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 104

Общество Новые санитарные правила подготовлены для магазинов Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.

Общество В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19. 1

Общество Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Кино Вигго Мортенсен сыграет в трагикомедии про Вьетнам В центре сюжета герой по имени Донахью, который в 1967 году совершает путешествие из Нью-Йорка в охваченный войной Вьетнам, чтобы выпить пива со своими друзьями, находящимися в действующей армии.

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Общество Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью. 1

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Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 8

Общество Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.