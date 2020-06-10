Общество

ФАНФАНВоробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Воробьев: Подмосковье готовится к открытию ТЦ и летних веранд ресторанов и кафе

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Власти Подмосковья назвали сроки открытия ТЦ и летних веранд

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Летние веранды и торговые центры планируют открыть в Подмосковье до выходных

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Торговые центры и летние веранды могут открыться в Подмосковье перед выходными

ТАССвчера в 13:49

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

РИА Новостивчера в 13:49

Власти Подмосковья заявили о планах по скорому открытию ТЦ

RT на русскомвчера в 14:19
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАСС вчера в 14:37
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК вчера в 10:46
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Общество

ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников

"Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием", - добавляется в сообщении.
РИА Новости 02:51
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Происшествия

Главу сахалинского отделения ПФР заподозрили в получении взятки

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области стал фигурантом уголовного дела, его подозревают в получении взятки, информирует в четверг СУСК по региону.
РИА Новости 02:43
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Игры

Научно-фантастический шутер Disintegration разочаровал критиков

Игромания.ру вчера в 11:10
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Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК 09 июня в 11:05
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Происшествия

Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России

Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

АБН вчера в 23:26
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета вчера в 14:13
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
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Здоровье

В ульяновских детских садах был зафиксирован коронавирус

Сергей Морозов в своей речи упомянул о том, что в Ульяновской области появились случаи заболеваемости в дежурных группах детских садов.
Mosaica.ru 01:00
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МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

РБК вчера в 11:09
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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