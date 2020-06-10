Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

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