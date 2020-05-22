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Sports.ruSports.ruВ Подмосковье открываются тренировочные базы клубов РПЛ

Учебно-тренировочные базы клубов РПЛ возобновят свою работу, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Базы откроются при условии соблюдения специальных стандартов, но не раньше 23 мая.
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Клубам РПЛ разрешили открыть футбольные базы в Московской области

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