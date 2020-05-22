Учебно-тренировочные базы клубов РПЛ возобновят свою работу, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Базы откроются при условии соблюдения специальных стандартов, но не раньше 23 мая.

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева. 386

Общество Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 18

Политика США внесли в санкционный список 24 китайские организации Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США. 5

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Общество Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 136

Общество В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался. 34

Общество В Великобритании введут карантин для всех въезжающих в страну По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, страна уже преодолела пик коронавирусной инфекции, и теперь правительство должно принять меры, чтобы защитить население от завозных случаев. 1

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 10

Общество Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ «Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении. 2

Политика ЕС отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Страны ЕС отреагировали на решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 287

Экономика IBM объявила о крупном сокращении из-за коронавируса Увольнение сотрудников планирует американская компьютерная компания IBM по причине экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, 21 мая сообщает газета «The Wall Street Journal».