Коронавирус
ИзвестияВ Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. Он пояснил, что жители области могут ездить в столицу по старым пропускам вплоть до 27 мая.
Читать в источнике
Оценить2,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Продолжаем действовать осторожно». После отмены пропусков в Подмосковье усилили масочный режим
Телеканал 360°вчера в 15:08
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество
В Северодвинске выявили очаг коронавируса
«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском вчера в 14:51
Происшествия
Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех
Интерфакс вчера в 21:28
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
Общество
Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам
Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.
ТАСС вчера в 11:44
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru вчера в 08:45
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Общество
Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
Политика
В России возобновили подготовку голосования по поправкам к Конституции
Ранее сообщалось, что 20 мая ЦИК приняла поправки к постановлению, которые возобновляют подготовку к голосованию по Конституции.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая
Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС вчера в 17:12
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Футбол
На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей
На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей ⚕ Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир.
Soccer.ru 02:12
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Политика
Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу подтвердил президент страны Дональд Трамп, 22 мая передает СNN.
ИА Красная Весна вчера в 03:08
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Армия и оружие
Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску
Американские бомбардировщики B-1B Lancer провели отработку нанесения ядерного удара по Мурманску во время пролета над Швецией.
Discover24 вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что Фадеев заставил ее уйти из лейбла MALFA
О причинах ухода от Максима Фадеева Серябкина сообщила на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
RuNews24.ru 01:41
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие
Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару
Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
Военное обозрение 00:59
Авто
Запустили производство рестайлингового Hyundai i30
Car.ru вчера в 12:16
Происшествия
В Набережных Челнах загорелся склад с продукцией кондитерской фабрики
Известия вчера в 19:25
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25