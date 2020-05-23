Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву. Он пояснил, что жители области могут ездить в столицу по старым пропускам вплоть до 27 мая.
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В Подмосковье отменили пропускной режим

РИА Новости01:54

Пропускной режим перестал действовать в Подмосковье

Вечерняя Москва00:25

«Продолжаем действовать осторожно». После отмены пропусков в Подмосковье усилили масочный режим

Телеканал 360°вчера в 15:08

Цифровые пропуска отменили в Подмосковье

РИАМОвчера в 17:00

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

ТАССвчера в 17:10

В Подмосковье решили отменить электронные пропуска

РБКвчера в 12:18

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

Интерфаксвчера в 11:56
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Общество

В Северодвинске выявили очаг коронавируса

«В регионе распространяется серьёзный очаг инфекции, наша задача — оперативно принять меры по его локализации и выявить причины и ответственных лиц, которые допустили такое развитие событий», — подчеркнул врио губернатора региона.
RT на русском вчера в 14:51
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Происшествия

Число жертв пожара в больнице в Татарстане выросло до трех

Интерфакс вчера в 21:28
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
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Общество

Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.
ТАСС вчера в 11:44
Общество

Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
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Общество

Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции

В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15
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Политика

Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
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Общество

Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае

Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru вчера в 08:45
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
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Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
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Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по поправкам к Конституции

Ранее сообщалось, что 20 мая ЦИК приняла поправки к постановлению, которые возобновляют подготовку к голосованию по Конституции.
RuNews24.ru вчера в 04:47
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Общество

В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая

Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС вчера в 17:12
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Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
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Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

Lenta.ru 02:33
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Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

Русская Планета вчера в 11:13
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Футбол

На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей

На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей ⚕ Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир.
Soccer.ru 02:12
Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
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Политика

Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу подтвердил президент страны Дональд Трамп, 22 мая передает СNN.
ИА Красная Весна вчера в 03:08
Политика

Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам

Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
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Армия и оружие

Американские B-1B Lancer отработали ядерный удар по Мурманску

Американские бомбардировщики B-1B Lancer провели отработку нанесения ядерного удара по Мурманску во время пролета над Швецией.
Discover24 вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

Серябкина призналась, что Фадеев заставил ее уйти из лейбла MALFA

О причинах ухода от Максима Фадеева Серябкина сообщила на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
RuNews24.ru 01:41
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Армия и оружие

Yeni Safak: Россия перебросила из Сирии восемь самолётов для помощи Хафтару

Автор материала утверждает, что после уничтожения турецкими беспилотниками "более дюжины" российских систем ПВО в Ливии, стоящих на вооружении ЛНА, Россия продолжила поддерживать "путчиста Хафтара", якобы направив ему на помощь восемь боевых самолетов.
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Запустили производство рестайлингового Hyundai i30

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В Набережных Челнах загорелся склад с продукцией кондитерской фабрики

Известия вчера в 19:25
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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