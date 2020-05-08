В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок

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