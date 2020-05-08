Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок

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