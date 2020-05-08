Коронавирус
REGNUMВ Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Красногорск, 8 мая 2020, 22:36 — REGNUM Введение штрафов за отсутствие медицинских масок у граждан отсрочили власти Московской области. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить621
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сделают замечание». В Подмосковье решили пока не штрафовать за отсутствие масок
Подмосковье Сегодня17:09
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Водонаева раскритиковала Малышеву за фейки о коронавирусе
Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева обвинила ведущую программы "Жить здорово" доктора медицинских наук Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе.
РИА Новости 21:51
Общество
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН 09:19
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости вчера в 10:16
Общество
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
РИА Новости 12:32
Экономика
Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита во время кризиса
Москва, 9 мая 2020, 06:18 — REGNUM Стремление заёмщика погасить кредит досрочно может привести к нехватке у него средств и вызвать связанные с этим последствия, особенно для юридических лиц, заявил 8 мая генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
REGNUM 23:18
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер заявила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
Газета.Ru 20:49
Общество
Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана
РИА Новости 22:16
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые завтра будут биться в Джексонвилле (штат Флорида, США) за титул временного чемпиона UFC в легком весе, провели дуэль взглядов и пожали руки без перчаток.
Российская газета 14:07
Происшествия
В СК сообщили, что тело пропавшего в Башкирии ребенка найдено в реке
Девятилетний мальчик, поиски которого велись в Башкирии с конца апреля, найден мертвым в реке.
ТАСС 11:19
Экономика
В России недельная инфляция вновь составила 0,1%
Инфляция в России в период с 28 апреля по 6 мая составила 0,1% (как и неделей ранее), рост потребительских цен с начала года составил 2,2%, следует из опубликованных сегодня данных Росстата.
Коммерсантъ 14:30
Общество
Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted
В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.
ТК Звезда 10:50
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 16
В общей сложности в регионе насчитывается 621 инфицированный Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 в Алтайском крае сообщил о 16 выявленных за минувшие сутки случаях заболевания коронавирусом.
АМИТЕЛ 01:04
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor вчера в 05:47
Экономика
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ 17:54
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ 20:54
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили ветеранов и всех жителей страны с 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
VSE42.RU 22:56
Общество
Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае
С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь 08:33
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 12:15
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Политика
Регионы Сибири готовятся к внедрению системы цифровых пропусков
Цифровые пропуска готовятся ввести регионы Сибирского федерального округа (СФО).
Известия 22:26
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском 08:43
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поэтапного снятия введенных в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничений.
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Армия и оружие
Российским военным запретили публиковать в интернете данные о службе
В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о своей службе или службе других военных.
Rambler News Service 06 мая в 14:57
Политика
Пушков ответил Вашингтону на слова о победе США над фашизмом
Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются единственными победителями нацизма.
URA.Ru 21:59